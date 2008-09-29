Милевский не сыграет с «Фенербахче»

В понедельник в 10.00 делегация «Динамо» чартерным рейсом из аэропорта Борисполь вылетела в Стамбул. Во вторник киевским футболистам в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Фенербахче», передает «Газета.Ru». В Турции наставник динамовцев Юрий Семин рассчитывает на 21 футболиста: Вратари: Шовковский, Богуш, Рыбка; Защитники: Бетао, Михалик, Диакате, Асатиани, Эль Каддури, Несмачный, Романчук; Полузащитники: Вукоевич, Алиев, Нинкович, Гиоане, Еременко, Морозюк; Нападающие: Бангура, Шацких, Кравец, Ярмоленко, Зозуля, сообщает официальный сайт клуба.