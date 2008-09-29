Сумоист Гаглоев: Меня заставляли проигрывать матчи

В понедельник российский сумоист Сослан Гаглоев, который недавно был дисквалифицирован за употребление марихуаны, заявил на пресс-конференции, что его заставляли проигрывать матчи, сообщает Reuters. «Мне насильно всучивали деньги, чтобы я потом дрался в нечестных схватках, – заявил Галоев. – Если я отказывался, то меня запугивали. Я хочу сделать сумо снова чистым. Что касается дела с марихуаной, то руководителей федерации и других борцов, которые ее курят не наказывают. В дальнейшем я еще расскажу много плохих вещей о положении дел в сумо».