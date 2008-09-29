Эфиопский бегун установил мировой рекорд в марафоне

Знаменитый эфиопский бегун Хайле Гебреселассие установил новый мировой рекорд в марафоне. На соревнованиях в Берлине стайер пробежал 42-километровую дистанцию за два часа, три минуты и 59 секунд, на 27 секунд улучшив собственное мировое достижение, установленное в столице Германии в 2007 году. Об этом сообщает агентство «Лента.ru». 35-летний спортсмен назвал Берлин "счастливым городом" для себя. За победу в марафонском забеге с мировым рекордом Гебреселассие получит от организаторов соревнований 130 тысяч евро. По словам бегуна, его результат означает, что в будущем спортсмены смогут пробежать марафонскую дистанцию быстрее, чем за два часа. Гебреселассие является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 10 тысяч метров. За свою карьеру он установил 26 мировых рекордов в беге на различные дистанции.