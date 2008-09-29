Российский спорт возродят олигархи

Несмотря на довольно слабое выступление российской команды на Олимпиаде в Пекине, Британии не стоит ожидать легкой победы на своей домашней Олимпиаде – у России, возможно, появились средства для возрождения успешной советской спортивной машины, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Times. Эти средства президент и премьер страны намерены получить у олигархов. Группа десяти инвесторов, которая должна оказать финансовую помощь спорту, включает Романа Абрамовича и самого богатого человека России Олега Дерипаску. Восемь из них входят в топ-100 богатейших людей мира Forbes, а их общее состояние составляет $28 млрд.