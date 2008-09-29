Котельник: Никто мой бой с Солитой не отменял

Недавно в СМИ появилась информация о том, что чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBA Андрей Котельник (30-2-0, 13 KO) отказался от проведения добровольной защиты своего титула в поединке против Дмитрия Салиты (28-0-0, 16 KO) из-за травмы ребра, полученной 13 сентября в бою против Норио Кимуры. Однако в интервью Чемпионату.ру Котельник опроверг данную информацию. "Существует информация о том, что я отказался от боя, но эта она недостоверна, – заявил боксер. – Да, у меня действительно возникли проблемы с ребром после поединка, но никто боя против Салиты не отменял. Сейчас я прохожу медицинское обследование, которое определит, смогу ли я боксировать 8 ноября или нет. В ближайшую среду, 1 октября, результаты обследования будут готовы, и я смогу сказать, буду ли я боксировать". Напомним, что бой Котельник – Салита намечен на 8 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гардена" в Нью-Йорке в андекарте боя между Джо Кальзаге и Роем Джонсом-младшим.