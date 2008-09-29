Рукопашный бой. Россия разгромила США

В Москве прошла первая матчевая встреча по рукопашному бою между командами России и США. Россияне одержали более чем убедительную победу. Россия – США – 8:0 Весовая категория до 60 кг Эльгиз Вахтов – Патрик Майкл Конли – 17:0 Весовая категория до 65 кг Ренат Булыкин – Сет Клифтон – 22:5 Весовая категория до 70 кг Артем Кошелев – Райан Лэндри – 13:0 Весовая категория до 75 кг Артур Оганесян - Джон Фредленд – 12:1 Весовая категория до 80 кг Геннадий Зуев – Люк Натан Саммерфилд – нокаут американца Весовая категория до 85 кг Абдула Хунариков – Брендон Тайлер Хофман – победа россиянина после удушающего приема Весовая категория до 90 кг Виталий Дериглазов – Илья Шишман – 18:1 Весовая категория свыше 100 кг Юрий Круглов – Джордж Рэндолф – 11:2