WADA обнародовало список запрещенных препаратов на 2009 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных препаратов на 2009 год. В списке запрещенных средств нет существенных изменений, но, например, в него включены различные разновидности эритропоэтина (EPO). Запрещенными также названы внутривенные вливания, однако приводится несколько исключений – хирургические операции и срочное медицинское вмешательство. Кроме того, обновлено понятие генного допинга. Новые правила вступят в силу 1 января 2009 года и будут действовать на всех соревнованиях, проводимых Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Вiathlon2b.com.