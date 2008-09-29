«Реал» не взял своих защитников на матч с «Зенитом»

Тренерский штаб мадридского "Реала" не взял на матч Лиги чемпионов с "Зенитом" (30 сентября) защитников Мичела Сальгадо и Кристофа Метцельдера, предоставив обоим игрокам отдых. Кроме того, игру с российским клубом из-за травм пропустят полузащитники Гути, Фернандо Гаго и Весли Снейдер, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт "Реала". Таким образом, на матч с "Зенитом" отправились 19 футболистов "Реала". Мадридская команда прилетит в Санкт-Петербург 29 сентября. Вечером в понедельник главный тренер Бернд Шустер и один из игроков команды примут участие в официальной пресс-конференции. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Реал" состоится 30 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра будет показана в прямом эфире на канале "Спорт". В первом туре "Реал" победил на своем поле белорусский БАТЭ (2:0), а "Зенит" уступил на выезде "Ювентусу" (0:1).