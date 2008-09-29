КХЛ назвала лучших игроков прошлой недели

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала имена трех игроков различных амплуа, признанных лучшими по итогам прошлой недели. Таковыми стали голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Александр Еременко, защитник ярославского "Локомотива" Виталий Аникеенко и нападающий омского "Авангарда" Антон Курьянов. Лучшим новичком недели признан форвард минского "Динамо" Виктор Андрущенко. В начале октября КХЛ назовет лучших игроков сентября также по четырем номинациям, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт лиги. Отметим, что лучшим игроком чемпионата по системе "гол плюс пас" на данный момент является форвард магнитогорского "Металлурга" Ян Марек – 16 баллов (8+8). Лучшим снайпером - Марцелл Хосса из рижского "Динамо" (9 шайб). А наиболее высоким процентом отраженных бросков может похвастаться Александр Еременко - 95.0.