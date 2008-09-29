Кириленко победила в Hansol Korea Open

Мария Кириленко стала победительницей проходившего в Корее теннисного турнира Hansol Korea Open с призовым фондом 145 тысяч долларов. В решающем поединке россиянка переиграла австралийку Саманту Стосур со счетом 2:6, 6:1, 6:4. Ранее соперницы встречались трижды, и два раза победа доставалась Стосур, правда в одном случае россиянка не смогла доиграть матч из-за травмы. Для Кириленко этот успех стал третьим в сезоне - ранее она побеждала на турнирах в Эшториле и Барселоне. Победа в Сеуле принесла россиянке $22900 призовых, а также 115 рейтинговых очков. Успех в Сеуле позволил Марии подняться на три места в рейтинге WTA - с 33-го на 30-е. После победы на соревнованиях второй категории в Пекине укрепила свое лидерство сербка Елена Янкович. Она на 375 очков опережает американку Серену Уильямс и на 502 - россиянку Динару Сафину. В мужском рейтинге особых изменений не произошло. В тройке лидеров испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович, сообщает NEWSru.com.