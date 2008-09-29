Адвокат думает вернуться в Голландию

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит", голландец Дик Адвокат, подумывает о том, чтобы завершить работу в России и вернуться на родину. По данным "Интерфакса", как передает NEWSru.com, он рассказал об этом в минувший уикенд во время встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, который пригласил тренера в свою резиденцию "Hово-Огарево", чтобы поздравить с днем рождения - ему исполнился 61 год. Глава российского правительства поинтересовался у наставника "Зенита" его планами. "Это сложный вопрос. Я должен принять серьезное решение, потому что мои родные хотят, чтобы я вернулся домой", - ответил Адвокат. Он подчеркнул, что для него это "очень тяжелое решение", так как он видит за командой большое будущее. Он отметил, что по-прежнему преисполнен планов и амбиций. "Но я, к сожалению, немолод, и мне нужно думать над тем, чтобы больше быть с родными и семьей", - поделился с премьером наставник "Зенита". Помимо этого Адвокат извинился, что приехал на встречу без галстука. Он признался, что для него приглашение к премьер-министру России "стало большим сюрпризом". Путин в свою очередь, отметив активный характер Адвоката, выразил сомнение в том, что когда тот вернется в Голландию, его близкие будут с ним видеться чаще. Премьер-министр подарил имениннику альбом о Санкт-Петербурге, пояснив, что в этом городе Адвоката особенно любят. Глава правительства поздравил наставника "Зенита" не только с днем рождения, но и со всеми достижениями, которых тот добился в последнее время. "Это, конечно, достижения и победы команды, но это и ваши личные достижения", - подчеркнул Путин. Адвокат поблагодарил премьера РФ за теплые слова и признался, что восхищается Путиным. "Когда я был маленьким, мне говорили, что мне будет тяжело, поскольку я невысокого роста. Я доказал, что это не так, что люди невысокого роста могут тоже добиваться больших успехов. В России я действительно добился больших успехов", - добавил голландец. Премьер также поинтересовался у Адвоката, как он относится к тому, что российские болельщики вывешивают его изображения в российской генеральской форме. Наставник "Зенита" признался, что ему это очень приятно, и у него даже есть три генеральские фуражки.