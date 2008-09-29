Берлускони: Это был великолепный подарок!

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони поблагодарил своих игроков за победу в дерби, которая стала отличным подарком на его день рожденья. «Это был великолепный подарок, - сказал Channel4.com, как сообщает «Спорт.com.ua», премьер-министр Италии, которому исполнилось 72 года, – но это был не просто подарок от Роналдиньо, это подарок от всей команды, которая порадовала меня прекрасной победой. Это ведь неплохой результат? Хочу поздравить всех футболистов с тем, что они играли с отдачей, силой и решимостью». В конце интервью Берлускони пошутил с журналистами, которые часто пишут, что он принимает решения о том, кто должен играть. «Кто выбирал стартовый состав? Как и в прошлые годы, это был господин Сильвио Б…Простите, я имел в виду Анчелотти», - с улыбкой сказал Берлускони.