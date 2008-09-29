Каладзе: Италию не покину

Защитник «Милана» Каха Каладзе прокомментировал информацию ряда европейских СМИ о том, что в период зимнего трансферного окна может пополнить состав московского «Спартака». «Тут и комментировать нечего, — заявил Каладзе — Кто-то пустил дурацкий слух, о котором лично я от вас впервые слышу. Полный бред. Я пока не собираюсь заканчивать карьеру в Западной Европе... Контракт с «Миланом» у меня рассчитан ещё на три года, и покидать Италию в мои планы не входит. Думаю, в скором времени соглашение с россонери будет переподписано на ещё более длительный срок», передает «Спорт.com.ua».