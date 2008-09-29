«Тоттенхэм» Павлюченко купит миллиардер из Юго-Восточной Азии

Новым владельцем клуба Романа Павлюченко лондонского "Тоттенхэма" может стать миллиардер из Юго-Восточной Азии, пишет английское издание The Observer, передает «Лента.ru».Имя потенциального инвестора не называется. Возможная сумма сделки составляет от 300 до 400 миллионов фунтов стерлингов. В субботу, 27 сентября, с возможным покупателем "Тоттенхэма" в Сингапуре встретился агент Пини Захави, который в 2003 году участвовал в переговорах Романа Абрамовича о приобретении лондонского "Челси". Обладателем контрольного пакета акций "Тоттенхэма" в настоящее время является Joe Lewis's Enic investment group. По данным издания, руководство компании готово продать клуб. В первых шести турах чемпионата Англии сезона-2008/09 "Тоттенхэм" набрал лишь два очка. Команда Павлюченко находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице.