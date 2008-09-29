Хиддинк назвал игроков отбора на ЧМ-2010 против Германии

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк назвал имена игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против Германии и Финляндии. В числе приглашенных футболистов оказались два новичка сборной - Алан Дзагоев и Александр Прудников, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Игрок ЦСКА Дзагоев выступает на позиции атакующего полузащитника, а спартаковец Прудников - на позиции нападающего. Стоит отметить возвращение в сборную полузащитника "Зенита" Игоря Денисова, который отказался играть на чемпионате Европы и с тех пор не вызывался в национальную команду. Из игроков основного состава в матчах с Германией и Финляндией не сыграет центральный защитник московского "Динамо" Денис Колодин. Он получил серьезную травму голеностопа 27 сентября в матче 23-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Матч Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде, а игра Россия - Финляндия - 15 октября в Москве на стадионе "Локомотив". Лидером четвертой отборочной группы является команда Германии, набравшая в двух матчах четыре очка. Россияне пока провели одну встречу, победив на своем поле Уэльс (2:1). Состав сборной России на матчи с Германией и Финляндией Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вячеслав Малафеев ("Зенит"), Сергей Рыжиков ("Рубин"). Защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Ренат Янбаев ("Локомотив"). Полузащитники: Юрий Жирков, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Сергей Семак ("Рубин"), Игорь Семшов ("Динамо"), Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский (оба - "Локомотив"), Константин Зырянов, Игорь Денисов (оба - "Зенит"), Иван Саенко, Владимир Быстров (оба - "Спартак" М). Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк (оба - "Зенит"), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм", Англия), Александр Прудников ("Спартак" М).