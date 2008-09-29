«Фенербахче»-«Динамо» будет судить австриец

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок второго тура группового турнира Лиги Чемпионов между стамбульским Фенербахч и киевским Динамо. Арбитром в поле назначен 31-летний австриец Томас Айнваллер. Матч между Фенербахче и Динамо станет дебютным для австрийца в групповом турнире Лиги Чемпионов. В этом году Айнваллер вошел в число арбитров, обслуживавших матчи Олимпийских игр в Пекине. Также он входит в список из 54-х судей, которые претендуют на обслуживание поединков чемпионата мира 2010 года. Ассистентами арбитра назначены соотечественники Айнваллера - Роланд Хайм и Норберт Шваб. Четвертым арбитром на матче будет работать также австриец Томас Праммер. Делегатом УЕФА назначен Казимеж Олежек из Польши, а за работой арбитров будет следить немец Фолькер Рот. Напомним, что завтра, 30 сентября, киевскому Динамо предстоит сыграть второй матч группового этапа Лиги Чемпионов против турецкого Фенербахче. Также главный тренер киевлян Юрий Семин назвал список футболистов, которые отправились в Турцию на матч группового этапа Лиги Чемпионов. В стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов Фенербахче уступил Порту со счетом 1:3. В среду, 17 сентября, киевское Динамо сыграло вничью 1:1 с лондонским Арсеналом. Свой следующий поединок в Лиге Чемпионов Динамо проведет на выезде против Фенербахче 30 сентября, сообщает «Корреспондент».