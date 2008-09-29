«Динамо» оправилось в Турицю в лучшем составе

Сегодня, 29 сентября, в понедельник делегация киевского Динамо вылетела в Стамбул. В Турции наставник динамовцев Юрий Семин рассчитывает на 21 футболиста. По итогам вечерней тренировки на стадионе Шюкру Сарачоглу тренер определит 18 игроков, которые попадут в заявку на матч. Список футболистов Динамо: Вратари: Шовковский, Богуш, Рыбка. Защитники: Бетао, Михалик, Диакате, Асатиани, Эль Каддури, Несмачный, Романчук. Полузащитники: Вукоевич, Алиев, Нинкович, Гиоане, Еременко, Морозюк. Нападающие: Бангура, Шацких, Кравец, Ярмоленко, Зозуля. Напомним, что завтра, 30 сентября, киевскому Динамо предстоит сыграть второй матч группового этапа Лиги Чемпионов против турецкого Фенербахче. В стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов Фенербахче уступил Порту со счетом 1:3. В среду, 17 сентября, киевское Динамо сыграло вничью 1:1 с лондонским Арсеналом. Свой следующий поединок в Лиге Чемпионов Динамо проведет на выезде против Фенербахче 30 сентября, передает «Корреспондент».