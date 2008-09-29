Украинская гонщица выиграла Чемпионат России

Интернациональный российско-украинский экипаж Александра Желудова и Ирины Коломейцевой, победив на 8-м этапе Чемпионата России по ралли, досрочно стали абсолютными чемпионами. Экипаж команды Protechmsport Желудов/Коломейцева оказался единственным в полноприводном классе N4, которому удалось проехать всю дистанцию ралли Новороссийск от начала до конца. Московско-одесский тандем столкнулся с массой неприятностей, включая пробитые колеса, повреждения кузова, отказ тормозов и так далее, однако сумел, несмотря ни на что, довести свою Subaru Impreza N12 до финиша. Основные соперники досрочных чемпионов, Евгений Новиков и Андрей Жигунов, оказались далеко не так удачливы, и один за другим покинули гонку с поврежденными автомобилями. "Мы допустили не так уж много ошибок, - сказал на финальной пресс-конференции Александр Желудов, - и все, что можно было исправить, мы исправили. Колес мы наменяли не пересчитать какое количество. Я думаю, что наша команда сделала на этой гонке максимум того, что могла" сообщает «Корреспондент». Последний этап российского чемпионата пройдет через три недели в Псковской области; именно там решится судьба титула в командном зачете. Сейчас в споре конюшен лидирует команда Желудова и Коломейцевой Protechmsport, однако победа еще математически не оформлена.