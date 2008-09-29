Международная фотовыставка Игры-2008 в Киеве

Во вторник, 30 сентября, в Киеве откроется международная фотовыставка Игры-2008: Вкус наших побед, посвященная успехам отечественных спортсменов на XXIX летних олимпийских играх в Пекине. Фотовыставка откроется одновременно в трех столицах - Киеве, Москве и Минске. В Киеве она пройдет во Дворце спорта с 30 сентября по 6 октября. В дальнейшем фотовыставка побывает во всех крупнейших городах Украины, России, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана и Армении. В Украине ее увидят Одесса, Львов, Харьков, Симферополь, Донецк и Днепропетровск. Экспозиция выставки, организованной в поддержку достижений спортсменов-олимпийцев, составляет порядка 160 работ, выполненных профессиональными фотографами агентства Thomson Reuters, а также ведущими украинскими фотографами, которые работали на Играх XXIX Олимпиады в Пекине. Организаторами фотовыставки выступает Национальный олимпийский комитет Украины и международное информационное агентство Thomson Reuters, а также компания МТС-Украина. Информационный партнер выставки украинский еженедельник Корреспондент. Национальная сборная Украины на XXIX летних олимпийских играх в Пекине завоевала 27 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых, заняв 11-е место в неофициальном медальном зачете, передает «Корреспондент».