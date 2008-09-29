День Рождения Шевченко

В понедельник, 29 сентября, исполняется 32 года нападающему сборной Украины и итальянского Милана Андрею Шевченко. Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина, Яготинского района Киевской области. Там и прошли первые годы его жизни, затем в 1979-м семья переехала в Киев. Первые шаги в футболе Андрей Шевченко сделал на спортплощадке средней школы номер 216 (здесь он учился с первого по десятый класс, в 1983-1993 гг.). На одном из детских турниров на Шевченко обратил внимание тренер детско-юношеской спортивной школы киевского Динамо Александр Шпаков, пригласив в свой класс. 8 ноября того же года 18-летний форвард дебютирует в основном составе киевского Динамо. После сезона 1998-1999, когда Динамо остановилось в полуфинале Лиги Чемпионов, стало очевидным, что Шеченко покинет команду дабы продолжить карьеру в одном из европейских грандов. В июле 1999 года Милан получает украинского форварда за 25 млн долларов. В первый же год Андрей Шевченко становится лучшим бомбардиром Серии А, забив 24 гола. В 2003 ему покоряется Лига Чемпионов. После семи успешных лет в Милане Андрей Шевченко решает перебраться в Лондон, где, несмотря на неплохое начало, карьера футболиста не задалась. Летом 2008-года Шевченко вернулся в Милан, однако пока не оправдывает надежды болельщиков и руководства Красно-черных. 29 сентября для Милана двойной праздник. Кроме Андрея Шевченко, свой день рождения празднует также президент клуба Сильвио Берлускони, передает «Корреспондент».