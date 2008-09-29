В понедельник 29 сентября были обновлены рейтинги WTA и ATP. В обновленном рейтинге WTA от 29 сентября первую позицию занимает американка Серена Уильямс. В тройку лидеров также входят сербка Елена Янкович и россиянка Динара Сафина. Позиции украинских теннисисток из первой сотни рейтинга существенно не изменились: Алена Бондаренко - 34 (32), Екатерина Бондаренко - 54 (55), Мария Корытцева - 68 (65), Татьяна Перебийнис - 74 (72). В первом десятке лучших теннисисток мира гегемония российских теннисисток. Компанию Динаре Сафиной, занимающей третью позицию, составили: Елена Дементьева, обошедшая в борьбе за четвертую позицию сербку Ану Иванович, Мария Шарапова - 6 (6), Светлана Кузнецова - 7 (7) и Вера Звонарева - 9 (9). В рейтинге ATP позицию лидера сохранил за собою Рафаэль Надаль. Второе и третье место занимают Федерер и Новак Джокович соответственно. Единственный представитель Украины в Топ-200 Сергей Стаховский потерял четыре позииции и теперь находится на 87 месте, сообщает «Корреспондент».