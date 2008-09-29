Гончаренко стремится к победе над «Ювентусом»

Главный тренер белорусского БАТЭ Виктор Гончаренко в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" надеется, что его команде удастся добиться хотя бы ничьей. "Матч с "Реалом" стал хорошей школой, и, полагаю, с "Ювентусом" будем чувствовать себя увереннее. Такой опыт не купишь, его можно только испытать и теперь стало легче объяснять футболистам требования современного футбола. Игроки ощутили на себе "Реал" и поняли, к чему нужно стремиться. Что касается состава, то все здоровы кроме Ермаковича, для которого, судя по всему, сезон завершен. Учитывая уровень соперника, ничья будет нормальным результатом, но всё равно будем стремиться к победе", — приводит слова Гончаренко "Прессбол", передает Чемпионат.ру. Напомним, что матч БАТЭ — "Ювентус" пройдёт во вторник в Минске и начнётся в 22:45 мск.