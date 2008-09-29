"Эвертон" подал апелляцию на удаление полузащитника Тима Кэхилла в матче 6-го тура английской премьер-лиги против "Ливерпуля". Главный арбитр встречи Майк Райли показал Кэхиллу красную карточку за фол против полузащитника "Ливерпуля" Хаби Алонсо за десять минут до конца игры. Апелляция будет рассмотрена в конце недели, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Эвертона". Если апелляция будет отклонена, Кэхилл пропустит три ближайших матча английского премьер-лиги. Напомним, что "Ливерпуль" выиграл эту встречу со счётом 2:0.