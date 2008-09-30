Брызгалов помог «Финиксу» обыграть «Сан-Хосе»

В ночь на вторник в НХЛ прошли очередные предсезонные матчи. «Финикс» дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0). Шайбы забросили: 0-1. Кэшбар (Макгин, Фризен), 16:35 1-1. Мюллер (Лэннон), 26:19 2-1. Мюллер (Уинник, Моррис), 27:08 3-1. Бедкер (Соэер, Карчилло), 28:46 4-1. Мюллер (О.Йокинен), 37:03 5-1. Бедкер, 44:40 Вратари: Брызгалов (Теллквист, 40:00) – Буше За «Финикс» играл российский форвард Виктор Тихонов (17:45 минут, 1 бросок), а за «Сан-Хосе» – защитник Алексей Семенов (20:03, 1, -3).