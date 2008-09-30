Финал Кубка Дэвиса пройдет в Кордобе

Ассоциация тенниса Аргентины предложила крытые корты в Кордобе в качестве площадки для проведения финала Кубка Дэвиса против команды Испании, который пройдет с 21-го по 23-е ноября, сообщает «Советский спорт». В случае, если Международная теннисная федерация не утвердит стадион, финал будет перенесен в Мар дель Плата. Капитан аргентинской сборной и лидер команды Давид Налбандян не раз отмечали, что предпочли бы принять противника на крытом корте с быстрым покрытием, чтобы иметь больше шансов на победу в матчах с испанцами, которые являются лучшими в мире специалистами по игре на грунте. В Аргентине нет крытого стадиона на 12.000 мест, как того требует Международная федерация тенниса, корты в Кордобе вмещают только 9.000 зрителей, но организаторы утверждают, что трибуны могут быть увеличены до необходимого количества.