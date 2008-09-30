«Славен» лишился двух игроков основы

Два футболиста основного состава «Славена» не смогут сыграть в ответном матче первого раунда Кубка УЕФА с московским ЦСКА, сказал главный тренер хорватского клуба Милан Петкович на пресс-конференции в Москве, сообщает «Советский спорт». «К сожалению, в Москве на поле не смогут выйти два футболиста основного состава, выступавшие в первом матче в Копривнице: защитник Стипе Лапич и полузащитник Марио Грегурина, показавший хорошую игру», - заявил наставник хорватской команды. «Но в нашей команде собраны молодые игроки, отличающиеся хорошим уровнем мастерства. Я надеюсь, что завтра они смогут принять брошенный ЦСКА вызов и уверенной игрой оставят о себе хорошее впечатление, чтобы потом, возможно, заиграть в российских клубах», - добавил Петкович.