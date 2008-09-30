«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

КХЛ оштрафовал московский «Спартак» на 250 тысяч рублей, сообщает «Советский спорт». «Департамент проведения соревнований КХЛ за нарушения, имевшие место во время и после окончания матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» – «Динамо» (Москва), состоявшегося 26 сентября 2008 года во Дворце Спорта «Сокольники» постановил: за бросание болельщиками на ледовую площадку посторонних предметов, повлекшее задержку матча (нарушение п.7 статьи 162 Регламента Чемпионата КХЛ) наложить на «Спартак» штраф в размере 200 000 рублей; на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Милош Ржига допустил ряд негативных комментариев относительно судейства прошедшего матча. В интервью нападающих Александра Дроздецкого и Алексея Акифьева, а также генерального директора «Спартака» Петра Чувилина допущены негативные комментарии относительно судейства прошедшей игры. При этом руководство «Спартака» не предоставило в Лигу никаких официальных претензий к судейству данного матча, в соответствии с требованиями Регламента. За нарушение п.1.72 статьи 161 Регламента, наложить на хоккейный клуб «Спартак» штраф в размере 50 000 рублей».