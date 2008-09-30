Емелеев вернется в «Динамо»

Нападающий питерского СКА Игорь Емелеев переходит в московское «Динамо». Напомним, что в прошлом сезоне центрфовард уже выступал за бело-голубых, будучи обмененным из Магнитогорска на Игоря Мирнова, сообщает «Спорт Экспресс». По окончании сезона Емелеев перебрался в СКА, но в питерском клубе у него не заладилось: в пяти встречах Игорь не набрал ни одного очка, и был худшим в команде по показателю «плюс/минус» (-5). 27-летний Емелеев провел 15 матчей за сборную России, выступал за национальную команду на Чемпионате Мира 2006-го года.