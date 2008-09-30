Кросас: «Вильярреал» уважает нас

Испанский полузащитник "Селтика" Марк Кросас уверен, что его команда может одержать первую выездную победу в Лиге чемпионов в матче с "Вильярреалом". "Верю, что мы можем вернуться домой с победой, - отметил Кросас, который перебрался в "Селтик" из "Барселоны". - Пока что счет 0:0, и я верю, что мы можем взять верх. У нас хорошая команда, и наши шансы ничуть не ниже, чем у "Вильярреала". У нас есть реальная возможность набрать три очка в Испании". "У "Вильярреала" замечательный состав, но и у нас отличная команда. Если сыграем в свою силу, то дадим им настоящий бой, - приводит слова хавбека «Спорт Экспресс». - Правда, в этом сезоне я почти не видел матчей "Вильярреала". Но зато у нас есть свои сильные стороны, которые мы можем обратить против соперника. "Вильярреал" знает, что "Селтик" - клуб с богатой историей, и уважает нас. Наша история может заставить соперников бояться нас".