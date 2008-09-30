Родригесу переводчик больше не нужен

Автор первого гола "Спартака" в ворота "Шинника" Клементе Родригес поделился с «Спорт Экспресс» впечатлениями о том, как ему работается с новым тренером. - С приходом Лаудрупа у меня появилось больше игрового времени, плюс я стал больше участвовать в атаках. Характерно, что гол "Шиннику" я забил именно в атаке, а не после розыгрыша "стандарта", - поделился радостью после игры в Ярославле аргентинец. - Что изменилось в "Спартаке" с приходом нового тренера? - Очень многое! Например, на тренировках мы регулярно занимаемся в "квадратах", заметно больше стало упражнений с мячом. Каждый день что-то новое. Атмосфера в команде улучшилась. - Ко всему прочему, вам наверняка стало проще понимать главного тренера, поскольку он говорит по-испански. Верно? - Это точно. Мы напрямую общаемся с тренером, и теперь переводчик необходим не нам с Майданой и Моцартом, а русским футболистам, что забавно. Кроме того, Лаудруп сам по себе неплохой человек, иногда позволяет себе шутить, преисполнен желанием как можно больше узнать о каждом футболисте. У команды появилась уверенность, но нам необходимо терпение, чтобы начать добиваться результата. - Цели на сезон претерпели изменения? - Наша цель - занять второе или третье место, чтобы получить возможность играть в Лиге чемпионов в следующем году.