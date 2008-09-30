Вину за поражение Парейко взял на себя

Ключевым эпизодом матча ЦСКА - "Томь" при счете 0:1 стало удаление на 40-й минуте вратаря сибиряков Сергея Парейко. После перерыва армейцы воспользовались численным преимуществом и забили два мяча в ворота Артема Реброва, дублера Парейко, сообщает «Спорт Экспресс». - Нарушение правил против Вагнера Лав было единственной возможностью его остановить? - спрашиваю после игры у Парейко. - Думаю, да. - Ваше удаление привело к назначению штрафного, а не пенальти… - У меня мелькнула такая мысль. Если уж идти на нарушение, то до линии штрафной, чтобы хоть как-то помочь ребятам. Но это в итоге, к сожалению, не помогло. - У "Томи", оставшейся в меньшинстве, не было чувства обреченности? - Если бы не мое удаление, добились бы минимум ничьей. Нам многое удавалось - и мяч держали, и контратаковали хорошо. Если бы не пропустили в первые 15 минут второго тайма, то результат был бы другим.