Васюник: Нужен новый Департамент по Евро-2012

Для решения проблем по Евро-2012 и координации действий в подготовке к Чемпионату Европы планируется создать еще одну структуру. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, передает корреспондент «СПОРТглавреда». Иван Васюник, в частности, сказал: «В структуре секретариата Кабинета министров мы предлагаем создать Департамент, который будет заниматься вопросами Евро-2012. Кроме того, предлагаем и в правительстве назначить человека, ответственного за подготовку к Евро».