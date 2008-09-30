Теннисист Сичапан мечтает о карьере гонщика

Известный тайский теннисист Парадорн Сичапан, не выступающий в последнее время из-за травм, отметил, что рассматривает авто- и мотоспорт как вариант продолжения своей спортивной карьеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. "Я уже устал от скуки, - заявил 29-летний спортсмен, не выходящий на корт с декабря 2006 года после рецидива травмы запястья. - В этой связи смена вида спорта станет большим вызовом для меня". "Мои партнеры, которые привели меня в гоночный бизнес, заинтересованы в том, чтобы я сам сел за руль. Но я это сделаю, как только закончу с теннисом", - отметил теннисист, в лучшее для себя время являвшийся 9-й ракеткой мира. "Пока же я не оставляю надежд вернуться в теннис", - добавил Сичапан. Парадорн Сичапан остается одним из самых известных людей в Таиланде. В ноябре 2007 года он женился на уроженке Туапсе канадке Наталье Глебовой, ставшей в 2005 году Мисс Вселенная.