Милько: Очень хочется «Динамо» обыграть

Шестой раз в девяти сыгранных турах ЭпиЦентр-Чемпионата Украины "Харьков" сыграл вничью. По завершении матча в Симферополе флэш-интервью дал полузащитник харьковского клуба Вадим Милько, сообщает Террикон. - Вадим, как считаешь, ничья с "Таврией" - это приобретение одного очка или потеря двух? - Если бы до игры сказали, что мы сыграем в Симферополе с "Таврией" вничью 1:1, то расценил бы это как хороший результат. Но ведь выигрывали по ходу матча и пропустили на последней минуте. Поэтому считаю, что потеряли два очка. Думаю могли спокойно довести матч до победы. Всё было в наших руках. Но таково стечение обстоятельств. Я уже не знаю, что и говорить по этому поводу. - К тому же и по содержанию игра "Харькова" в Симферополе ведь вышла куда более убедительнее, чем, к примеру, в предыдущем туре в матче против "Зари". - Конечно, играли мы получше. После поражения от "Зари" мы получили небольшой нагоняй от тренеров. Все ребята сплотились. И в обороне сыграли неплохо, и в атаке. У нас многое получалось. К тому же соперник давал нам играть. Думаю, что матч против "Таврии" был гораздо более убедительным с нашей стороны по сравнению с последними играми. - И тем не менее в графе "победы" по-прежнему "0". Угнетает это морально? - Думаю, что после игры в Симферополе настроение у ребят всё же стало получше. После того, что было с "Зарей", хорошо, что мы так сыграли. На ближайший матч против киевского "Динамо" мы как следует настроимся. Во всяком случае я на киевлян буду очень сильно настраиваться. - Надо полагать, что для тебя, бывшего киевского динамовца это будет особый матч? - У меня действительно будет двойная мотивация. Я всем буду говорить, что надо постараться обыграть "Динамо". Мне этого очень хочется.