Билозор: Костов запретил закрываться

"С чем поздравлять, с потерей очков? – вопросом на вопрос корреспондента "Болельщика" ответил один из ключевых исполнителей донецкого "Металлурга", также сыгравший одну из ключевых ролей в отчетном дерби. – Да ладно, я шучу, конечно же, мы рады, что удалось достичь приемлемого результата в таком поединке". Так вот шутливо и непринужденно и началась наша беседа с этим опытным защитником, который, благодаря этому самому опыту, и спас свою команду в одном из, казалось бы, безнадежных эпизодов, отмечает Террикон. – Сергей, а ведь статистика и скептики не сулили "Металлургу" в этом матче ничего хорошего… – …Более того, даже друзья и знакомые, в том числе из Киева, не очень-то верили в наш успех. Говорили, мол, по традиции уступите, тем более "Шахтеру" так нужны турнирные очки. Но Николай Костов очень постарался, чтобы такие ненужные мысли не заполняли наши головы. Правда, никаких "накачек" не производилось, просто он попросил сыграть в свою игру и четко выполнить установку. Да мы и сами настраивались на эту встречу по-особому: никто не думал, в каких отношениях президенты наших клубов, сколько ребят знакомы между собой, сколько раз мы проигрывали землякам. Все выходили биться только за победу. Но этот быстрый гол во втором тайме спутал все наши планы. – А какими они были, если не секрет? – Главный тренер категорически запретил закрываться, держать оборону вдевятером и уповать на ошибки соперника. "Шахтер" ведь классная команда и может не подарить тебе свою ошибку. Хотя чем дальше счет оставался нулевым, тем больше "горняки" начинали нервничать. Продержись мы чуть дольше, вполне могли во второй половине матча подловить их на контратаке. И это была тоже одна из задумок Костова. – И все же вы пропустили, но нашли в себе силы отыграться. – И в это тоже, насколько я слышал, мало кто верил. Но, как видите, у "Металлурга" появился характер, который помогает даже в схватках с такими серьезными оппонентами. Просто мы до последней минуты верили, что сможем добиться хорошего результата, выглядели ведь, согласитесь, не хуже земляков. – Также неплохо вы сражались и против другого отечественного гранда. Но киевскому "Динамо" вы проиграли. – На мой взгляд, эти матчи очень похожи, практически идентичны. Там мы тоже пропустили быстрый гол, только в первом тайме. Но опять-таки, не отошли назад, продолжали гнуть свою линию, и имели возможности огорчить динамовцев. Тогда, к сожалению, нам не очень повезло. Но ведь от матча к матчу мы совершенствуемся, вот вам результат – даже традиции донецких дерби начинаем ломать, давно пора. Причем, заметьте, по игре. – Согласись, Владимир Дишленкович несколько раз отводил угрозу от своих ворот, вот только не очень уверенно, порой отбивал мяч прямо перед собой. Настолько сильны и коварны были удары? – Это само собой. Но дело, думаю, в другом. Накануне поединка нам на тренировку принесли одни мячи, а на предматчевой разминке и в самом матче мы работали уже с другими. Вот Дишленкович, чтобы лишний раз не рисковать, старался не ловить, а отбивать, причем подальше. Ну а полевые игроки старались, подстраховать и вынести мяч дальше. – В одном из эпизодов, ты очень здорово подстраховал своего голкипера, когда не пустил мяч в пустые ворота. – Да, упустили мы в том моменте Гладкого, он вывалился буквально один на один. Видя, что я все равно не успею его "накрыть", побежал параллельным курсом. Дишленкович, конечно, сбил ему скорость, но форвард "Шахтера" все же изловчился прицельно пробить по воротам. К счастью, мне удалось вынести мяч за пределы поля, за что Вова меня поблагодарил еще во время игры. Ведь пропусти мы второй гол, очень сложно пришлось бы отыгрываться. – Сергей, после гола Димитрова вы радовались на поле, как безумные, да и на скамейке запасных эмоции били ключом. Один лишь Костов, показалось, не разделял всеобщего торжества. – Конечно же, он хотел победить. Он этого в каждом матче жаждет. А еще он остается в игре до самой последней секунды, наверное, поэтому был сдержан. После игры он зашел в раздевалку в хорошем настроении, поблагодарил всех, в первую очередь, за игру. И призвал… не расслабляться. – И последний вопрос. Что, на твой взгляд, происходит с донецким "Шахтером"? Что или кто мешает действующему чемпиону страны занимать подобающее ему место? – Ой, даже не знаю, кто бы мог дать четкий ответ на этот вопрос. Вроде бы все нормально, а результат команда не показывает. Думаю, причины нужно искать внутри самого коллектива. Мы, украинские игроки "Металлурга", при возможности встречаемся с земляками из "Шахтера" – Вовой Езерским, Славой Шевчуком, как можем, поддерживаем их, видим, как они тяжело переносят эту затяжную черную полосу. Но в первую очередь, ребята сами должны разобраться внутри команды.