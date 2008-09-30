Гилазев: Не дать «Шахтеру» разгуляться

Опытный полузащитник нашей команды был одним из главных действующих лиц матча во Львове. Руслан ГИЛАЗЕВ ударно работал в центре поля, как на разрушение, так и на созидание, начав немало хороших атак, в том числе и закончившихся голами, сообщает Террикон. - Руслан, поздравляю с победой, ваши впечатления от игры? - Спасибо. Это была непростая игра, как мы и ожидали. У львовян неплохая молодая команда. Нам пришлось выложиться по максимуму, думаю, вдвойне приятно, что мы все же выиграли и привезли домой три очка. - Было много голевых моментов, обе команды сделали ставку на атаку? - В принципе, действительно игра получилась интересной и для зрителей, и специалистов. Было много моментов, ударов по воротам, как с нашей, так и с их стороны. В самом деле, мы могли забить и больше, хотя и пропустить было вполне реально. - Когда львовяне остались в меньшинстве поняли, что нужно дожимать противника? - Конечно, всегда хорошо получить фору в одного игрока, после этого играется легче. В данной ситуации мы понимали, что надо использовать этот шанс, к тому же нам просто стало легче. У нас появилось больше свободного пространства, а пока ФК "Львов" играл в полном составе, было все-таки тяжеловато, соперники накрывали нас и не давали хорошо играть в пас. Когда у хозяев поля стало на одного игрока меньше, мы этим воспользовались, разыграли лишнего футболиста и забили. - Какое впечатление оставил противник, за счет чего "Львову" удавалось отбирать очки у "Шахтера" и "Металлиста"? - За счет настроя, прежде всего. Такие команды всегда очень хорошо настраиваются, они только вышли из первой лиги и у них боевой настрой на каждый матч, хотя и не всегда получается при этом взять очки. Вообще, тяжело играть с клубами из западных областей, там с самоотдачей никогда нет проблем, они бьются до последнего. - Каждая из четырех побед в этом чемпионате или была крупной, как над "Карпатами", или могла быть таковой, как в Симферополе или во Львове. Это говорит о том, что если игра уже складывается, то и с голами проблем не возникает? - Наверное, это не закономерность, а случайность. А вообще, когда забиваешь первым и играется легче, и психологически становишься уверенным в себе, ну и возникает больше моментов у чужих ворот. Противник раскрывается, появляются свободные зоны и можно забивать еще. - Следующий соперник, "Шахтер", впервые за очень много лет приезжает в Одессу в качестве команды, занимающей в таблице 11-е место. Чем вызваны проблемы "горняков" в чемпионате Украины? - Чтобы знать их проблемы доподлинно – нужно, конечно, находиться внутри команды, а в качестве стороннего наблюдателя могу назвать это в большей степени стечением обстоятельств. Думаю, что свои ненабранные очки они еще наберут, но хочется верить, что не в матчах с нами. - В таком турнирном положении "Шахтер" особенно опасен? - Думаю, да, у них сейчас будет одинаковый настрой, как на Лигу чемпионов, так и на чемпионат Украины. Терять им больше нечего, нужно играть на победу. - С вами связаны две яркие победы над "Шахтером" в 2003 и 2004 годах, за счет чего можно в нынешнее время повторить сценарий тех побед? - Конечно, их можно и нужно повторить. Тогда у нас и команда была неплохая, и все ребята понимали принципиальность тех игр. Как нужно сыграть? Считаю, как и тогда, нужно очень строго действовать в обороне и отдаться игре на все сто процентов, как и в матче со "Львовом" – все 90 минут не останавливаться и накрывать их игроков. Если дать им разгуляться, нам будет несладко. Нужна предельная концентрация.