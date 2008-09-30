Бангура: Пусть все забитые мячи будут победными

30 сентября 2008, 10:01

Зажигательный танец в исполнении Исмаэля Бангура и его партнера Папе Диакате после каждого забитого мяча стал едва ли не обязательным номером в программе посещения зрителями матчей с участием "Динамо". Очень хотелось бы увидеть его и сегодня в Стамбуле... В июле прошлого года, когда экс-тренер киевлян Анатолий Демьяненко посвятил гвинейца в динамовцы и презентовал ему футболку с десятым номером, не страдающий излишней скромностью нападающий заявил, что в первом же сезоне намерен забить 20 мячей. Сказано - сделано! С 21 точным ударом во всех турнирах Бангура стал лучшим бомбардиром команды, сообщает Террикон. - Исмаэль, первый вопрос напрашивается сам собой - сколько планируешь забить в текущем сезоне? На твоем счету уже восемь голов... - Очень приятно, что в своем первом сезоне в "Динамо" мне удалось забить довольно много мячей. Это помогло заслужить хорошее отношение со стороны болельщиков. Начало же нынешнего сезона складывалось неудачно. После выступления за сборную отдохнуть практически не удалось, уже через неделю начал тренироваться с "Динамо" на сборе в Австрии. Когда набрал игровую форму, никак не мог отличиться. Так длилось до середины августа, когда мне улыбнулась удача. Количество мячей, которые хочу забить, для себя определил, но называть цифру пока не буду. Пусть все они будут победными для команды. "Матч с "Шахтером" запомню навсегда" - Какой из матчей в твоей короткой, но яркой карьере запомнился больше всего? - Таких было немало. К примеру, "Динамо" выиграло у "Шахтера" - 2:1, а я забил оба мяча. До этого поединка я ни разу в жизни не играл в такой снегопад, когда ноги были по щиколотку в снегу. Этот день я запомню на всю жизнь! Из выступлений за "Ле Ман" выделю встречу с "Бордо". Забил красивый гол - метров с 20 обводящим ударом. - Если вспоминаешь детство, то какие самые яркие впечатления приходят в голову? - В одном из первых матчей на профессиональном уровне, когда мне было лет 17, забил с 35 метров. "Дома ниже +25 температура не опускается" - Забудь на время о футболе, ведь, кроме него, была жизнь обычного гвинейского парня... - Если говорить о моей стране, то расскажу о побережье Атлантического океана. Нет дня в году, чтобы температура воздуха там опускалась ниже 25 градусов. Когда от солнца некуда было спрятаться, мы с друзьями шли на пляж, где весело проводили время. Вот сейчас вспомнил те дни - и сразу поднялось настроение. - Каково это было - в 18 лет переехать во Францию? Перспектив в Гвинее не видел? - К сожалению, у нас слабый чемпионат, а мне хотелось вырасти в классного футболиста. Футбол - это одна из немногих возможностей вырваться в Европу и быстро заработать хорошие деньги. К счастью, частично мне это уже удалось сделать. - Юные футболисты приезжают во Францию из Африки тысячами. Чем ты был лучше остальных? - Моей первой командой был "Газелек", выступавший в третьей по счету лиге. Я много тренировался, можно сказать, целыми днями. Ради достижения цели пришлось отказаться от образования. Затем я попал на заметку скаутам "Ле Мана", в составе которого и стал третьим бомбардиром чемпионата Франции. - Твой дядя - футбольный менеджер. Расскажи о нем. - Тьерно - президент одного из клубов в Гвинее, который выступает в высшем дивизионе. Он часто гостит у меня в Киеве, но не является моим агентом, как многие думают. Дядя дает советы, которые для меня очень важны. - Кроме него, в твоей семье кто-то имеет отношение к футболу? - У меня сестра и два брата. Старшему из них - Секубе - семнадцать, он выступает во Франции за юношескую команду. Мама всю жизнь была домохозяйкой, на нее легли заботы по воспитанию четырех детей. Отец, как и ранее, работает строителем. Когда я стал футболистом, он мог спокойно отдыхать дома. Но натура у него неспокойная - весь день в делах. - Гвинея - государство небогатое, с большими социальными проблемами. По мере возможностей помогаешь соотечественникам? - Я люблю свою страну и всегда готов прийти на помощь. Но ко мне никакие фонды не обращались. Если это будут серьезные люди, которые действительно стремятся помочь нуждающимся, обязательно соглашусь. Это мой долг. - В какой стране ты наиболее популярен? - Наверное, в Гвинее. Однажды после матча сборной около двухсот болельщиков собрались у входа в дом моих родителей. С трудом удалось выбраться. В Украине тоже многие узнают, но здесь люди более спокойные и вежливые. Если есть несколько выходных, вылетаю в Париж. Это мой любимый город. "Из Зимбабве привез несколько раритетов" - А где тебя можно встретить в Киеве? - Дома! Здесь я провожу большую часть свободного времени. Еще могу пройтись по магазинам. Фильмы приходится смотреть только на дисках - ваш язык понимаю еще не полностью. После домашних поединков вместе с Диакате и Каддури ужинаем в ресторане, делимся впечатлениями о матче. Это наша традиция. - Они твои ближайшие друзья в Украине? - Папе и Бадр свободно говорят по-французски, это во многом нас сблизило. Есть еще Фейсал. Он работает в "Динамо" и во всем нам помогает. Еще в Киеве живет или учится немало эмигрантов из Африки. Некоторые из них стали моими товарищами. Из игроков сборной постоянно созваниваемся с Паскалем Фейдуно. От него я узнаю все новости французского чемпионата. - В вашей сборной есть сразу несколько игроков с фамилией Бангура. Вас случайно не путают? - Только в Европе, где не знают особенностей нашей страны. В Гвинее распространены несколько фамилий. Кроме Бангура, это Камара, Бари, Диалло. Они указывает на принадлежность к одной из народностей. - Тренеры сборной используют тебя на правом фланге полузащиты. Неужели в команде так много классных нападающих? - Так было до недавнего времени. В последних двух матчах наш наставник Роберт Нузаре выпускал меня в атаке. - Недавно Гвинея в рамках квалификации Кубка мира играла в Зимбабве, где, говорят, просто галопирующая инфляция. Успел почувствовать себя миллиардером? - Мы недолго там были, но огромное количество нулей на ценниках успело удивить. Я коллекционирую купюры, которые в ходу в разных странах мира. Из Зимбабве привез хороший раритет. - После поединас лондонским "Арсеналом" на выходе со стадиона тебя встречала симпатичная девушка... - Это Эмели. Она сенегалка, живет во Франции и иногда гостит в Киеве. В прошлом году она приезжала на матчи Лиги чемпионов против "Ромы" и "Манчестер Юнайтед". В каждом из них я отличился. А на прошлой неделе забил "Арсеналу". Теперь думаю, не стоит приглашать Эмели на все поединки в Лиге? В Стамбуле она точно не помешает.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять