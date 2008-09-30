Шустер: Аршавин - это не тема для разговора

30 сентября 2008, 10:09

Главный тренер Реала Бернд Шустер и защитник команды Серхио Рамос перед матчем с питерским Зенитом пообщались с журналистами, сообщает FOOTBALL.UA. - Когда вы были главным тренером донецкого Шахтера, ваши подопечные уступили Локомотиву в предварительной стадии лиги чемпионов. Какие эмоции вы испытываете от повторного приезда в Россию? - Прошло уже много времени, и я не вспоминаю об этом. - Что вы можете сказать о состоянии вашей команды? - Реал победил в двух последних выездных матчах, поэтому, я думаю, никаких проблем с физическим состоянием игроков мы не испытываем. - Поделитесь вашими впечатлениями о состоянии поля, о погоде, о стадионе. - Петровский - компактный, симпатичный стадион. В отличие от многих стадионов России зрители находятся очень близко к полю. Наверное, это будет способствовать хорошей поддержке Зенита со стороны болельщиков. - Как вы думаете, не самое удачное выступление голландской сборной против сборной России в чемпионате Европы не скажется на игре голландских футболистов в составе Реала? - То, что окажется не под силу голландским футболистам, компенсируют испанские. - Эта игра кажется вам сложной или вполне проходимой? - Выезды в Санкт-Петербург и в Турин достаточно сложные, одну из этих игр нам надо выиграть в любом случае. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и предстоящий матч в Минске. - Зенит достаточно быстрая команда, будет ли это серьезной сложностью для вас? С какой долей уважения вы относитесь к этому сопернику? - Игра, которую показал Зенит в матче за Суперкубок, нельзя назвать показательной, потому что в России чемпионат в это время в разгаре – команды в хорошей форме, а в западной Европе национальные чемпионаты только начинаются. Что касается игры Зенита в целом – это очень быстрая, тактически грамотная команда, и схема 4-3-3, которую поставил команде голландский тренер, говорит о многом. - Этим летом агент Андрея Аршавина заявлял о том, что Реал проявляет интерес к Андрею, но Андрей не хочет переходить в этот клуб, потому что понимает, что будет там сидеть на скамейке. Правда ли, что Реал интересовался Андреем, и если да, то возможно ли, что зимой Аршавин окажется в Мадриде? - Насколько мне известно, интерес к Андрею проявляла Барселона. Для Реала это не тема для разговора. - Реал является самым титулованным клубом европейского футбола. Несмотря на это на протяжении четырех последних лет этот клуб не может пройти дальше 1/8 финала в Лиге Чемпионов. Чем можно объяснить не столь удачное выступление клуба? - Я могу назвать причину поражения в прошлом году: мы не прошли клуб Рома, проиграв в домашней игре, несмотря на то, что превзошли их на выезде. Причин тут несколько: во-первых это отсутствие ряда ведущих игроков из-за травм, во-вторых это красная карточка Серхио Рамоса. На этой стадии чемпионата отсутствие игроков в составе по тем или иным причинам всегда имеет большое значение. - Вопрос для Серхио Рамоса: какой матч против российских клубов или против сборной России вы можете назвать самым сложным? - Все игры были непростыми, но особенно хотелось бы отметить матч против Зенита, когда я выступал в составе Севильи. Из-за плохой погоды качество поля оставляло желать лучшего. Но завтра мы постараемся играть так же как играем дома. - Вопрос для Серхио Рамоса: вы встречались с футболистами Зенита на чемпионате Европы, что вы можете сказать о них в целом и кого из них вы могли бы особенно отметить? - Игра за сборную и игра за клуб - это разные вещи. В России действительно много хороших футболистов, но завтра мы будем концентрироваться на своей игре, а не на игре соперника.

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