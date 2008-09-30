Аппиа хочет в Англию

Ганский полузащитник Стивен Аппиа переживает из-за того, что его мечта играть на Туманном Альбионе может не осуществиться, сообщает FOOTBALL.UA. Сейчас Аппиа является свободным агентом - летом закончился его контракт с турецким Фенербахче. Интерес к полузащитнику проявляло немало английских клубов - Портсмут, Вест Хэм, Арсенал - но зарплата, которую требует Стивен (около 60 тысяч фунтов в неделю), отпугивает потенциальных работодателей. Сам Аппиа уже начинает переживать, что так и не сможет сыграть в английской Премьер-лиге. "Я бы очень хотел выступать в Англии, но пока ничего не получается", - говорит он. "Также у меня есть предложение из Германии, но в этом случае я и интересующийся мной клуб пока очень далеки друг от друга с точки зрения финансовой части договора".