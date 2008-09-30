Тотти не сыграет с Бордо

Как стало известно, капитан Ромы Франческо Тотти пропустит второй матч группового турнира ЛЧ против французского Бордо, сообщает FOOTBALL.UA. Напомним, что в апреле Ческо получил серьезную травму колена и с тех пор так и не может окончательно восстановиться. Тотти уже принял участие в трех матчах сезона, но далек от того, чтобы его можно было назвать полностью здоровым. Тотти пропустил последний матч Волков с Дженоа и надеялся сыграть с Бордо, но на утренней тренировке почувствовал боль, и все надежды канули в лету. Также алленаторе джалло-росси не может рассчитывать на Писарро, Кассетти, Жуана, Монтеллу и Тонетто.