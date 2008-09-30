Семин: «Динамо» должно поломать традицию

Сегодня днем делегация Динамо прибыла в Стамбул. Отдохнув после перелета, вечером главный тренер киевлян Юрий Семин при участии капитана команды Александра Шовковского провел обязательную для поединков Лиги чемпионов пресс-конференцию, сообщает FOOTBALL.UA. - К матчам Лиги чемпионов команда готовится через матчи чемпионата Украины. Микроциклы у нас небольшие, поэтому основная нагрузка на игроков ложится в играх. Травмированных после матча с Кривбассом не добавилось, поэтому все готовятся к противостоянию с Фенербахче. - Какое состояние Милевского и Юссуфа? Когда они вернутся в строй? - Конечно, в лице Милевского, Юссуфа, а также Гусева и Корреа мы имеем значительные потери. Сроки их возвращения назвать сложно. Единственное – надеемся, что Милевский в ближайшее время должен поправиться. - Как вы считаете, достаточно удалось собрать информации о Фенербахче? - Думаю, достаточно. Вживую смотрели один матч с участием нашего будущего соперника, остальные – на видео. Последнюю же информацию завтра из газет и узнаем (смеется). - После матча с Арсеналом Арсен Венгер с удивлением отметил, что Динамо в некоторых моментах, особенно во втором тайме, превосходило Арсенал во владении мячом. Чем вы собираетесь завтра удивить Луиса Арагонеса? - Луиса Арагонеса нельзя ничем удивить, поскольку он опытный наставник, действующий чемпион Европы. Самое главное – мы должны сыграть на своем уровне, в силу своих возможностей. - Кто из игроков Динамо помогает вам с изучением турецкой прессы? - Ребров. Мы отправляем ему в Казань прессу, а он нам факсом высылает перевод (смеется). - Вы приглашали Асатиани под Лигу чемпионов, но наигрывали его на позиции защитника. Чисто теоретически он может завтра появиться в центре полузащиты вместо Юссуфа? - Теоретически может, поскольку он разноплановый игрок. Но на сегодняшний момент Асатиани является защитником. - В завтрашнем матче будет ли равноценная замена Милевскому или на острие Бангура будет действовать в одиночестве? - С этим я еще не определился. Только завтра станет известно. - Вопрос от турецкого журналиста. Динамо традиционно успешно играет в чемпионате, но на протяжении длительного периода плохо играет в Лиге чемпионов. Как бы вы объяснили эту ситуацию? - Мне сложно говорить о том, что было до меня. О сегодняшнем дне… Мы сделаем все возможное, чтобы эту традицию нарушить. Игроки серьезно готовятся к поединку, чувствуют свою силу, поэтому в данном случае задача – добыть победу и поломать традицию. - Вопросы к Александру Шовковскому. Прошло два года после встреч с Фенербахче. В Динамо за это время появилось много новых игроков. Вы им рассказали об истории встреч с турками? - В первую очередь хочу сказать, что всегда было интересно играть с этой командой. Тем более, на выезде, когда чувствуешь поддержку со стороны их болельщиков. Главное для нас – играть в свою силу и не обращать внимание на атмосферу на стадионе. Если говорить о результате, то Динамо всегда стремиться показывать максимум своих возможностей в каждом матче. Не станет исключением и этот поединок. - Каждый футболист борется за место в основном составе. Сегодня вы выглядите расслабленным. Не означает ли это, что в завтрашнем матче вы точно не выйдете на поле с первых минут? - Есть работа, и когда она висит "дамокловым мечем", то она не приносит удовольствие. На данный момент я говорю за себя, но в то же время и за всю команду. Я вижу, с каким желанием тренируются ребята. Понятно, что присутствуют личные интересы игрока, но поскольку футбол является коллективной игрой, то все личные интересы должны быть подчинены командным. Я – командный игрок.