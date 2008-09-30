Рубан выиграл серебро на Кубке мира

В швейцарской Лозанне прошел финал Кубка мира по стрельбе из лука. В каждой из дисциплин по четыре сильнейших спортсмена разыграли титулы победителей Финала. В стрельбе из лука у мужчин в Топ-4 по итогам сезона 2008 года вошел олимпийский чемпион Пекина-2008 украинец Виктор Рубан, отмечает «Корреспондент». Рубан в Лозанне в полуфинале выступал против корейца Кунг-Мо Парка. На Олимпийских играх эти спортсмены сошлись в финале, где победил украинский лучник. Во время субботнего поединка также сильнее был Виктор Рубан- 109:108 в пользу украинца. В финале соперником Рубана был двухкратный олимпийский чемпион, кореец Донг-Нун Ин. Финальная встреча завершилась со счётом 110:112 в пользу корейского спортсмена. Перед последней сессией Рубан проигрывал одно очко (82:83). "Сегодня у меня серебряная медаль, но я не разочарован. В этом сезоне мне удалось добиться больших побед, и свое участие в этом финале я тоже хочу занести в актив. Я очень доволен работой, которую мы с тренером провели в этом сезоне. Теперь я с огромным удовольствием отдохну"- сказал Виктор Рубан после церемонии награждения призеров. Виктор Рубан завоевал одну из семи украинских золотых медалей Пекина-2008.