Шовковский: Я - командный игрок

Один из лидеров киевского Динамо вратарь Шовковский за день до поединка с Фенербахче во время предматчевой пресс-конференции рассказал о грядущей игре, а также о своих личных интересах. "Хочу сказать, что всегда было интересно играть с этой командой. Тем более, на выезде, когда чувствуешь поддержку со стороны их болельщиков", - считает Александр Шовковский, передает «Корреспондент». "Главное для нас - играть в свою силу и не обращать внимание на атмосферу на стадионе. Если говорить о результате, то Динамо всегда стремится показывать максимум своих возможностей в каждом матче. Не станет исключением и этот поединок", - заявил многолетний лидер Динамо. "Я вижу, с каким желанием тренируются ребята. Понятно, что присутствуют личные интересы игрока, но поскольку футбол является коллективной игрой, то все личные интересы должны быть подчинены командным. Я - командный игрок", - резюмировал Шовковский. Матч второго тура группового турнира Лиги Чемпионов, в котором киевское Динамо в Стамбуле сыграет с местным Фенербахче, начнется сегодня, 30 сентября, в 21:45 по киевскому времени.