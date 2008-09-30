Хэмилтон доволен результатом

Гонщик McLaren Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на Гран-при Сингапура, где он занял третье место. Этот результат вместе с неудачным выступлением пилотов Ferrari позволили Хэмилтону оторваться в общем зачете, сообщает «Корреспондент». "Перед гонкой у меня было преимущество всего лишь в одно очко. Ferrari хорошо показало себя на тестах и в квалификации, поэтому я знал, что мне будет нелегко. К счастью, у них возникли проблемы во время гонки, но мы сами проделали хорошую работу и завоевали нужные очки”, - отметил пилот McLaren. "Я пришёл только третьим, но не стал замахиваться на большее, так как не хотел рисковать и потерять очки, которые в итоге набрал", - заявил Хэмилтон. Напомним, что в воскресенье, 28 сентября, испанец Фернандо Алонсо победил на дебютном Гран-при Сингапура.