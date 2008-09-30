Эусебио: Роналдо - лучший игрок в мире

Прославленный в прошлом нападающий Эусебио заявил, что считает португальского вингера Криштиано Роналдо лучшим футболистом в мире, передает «Корреспондент». "Когда заходит речь о Криштиано Роналдо, я всегда говорю, что у него есть всё, чтобы стать лучшим в мире. Официально сильнейшим считается Кака, который в 2007 получил Золотой мяч от ФИФА. Однако я нисколько не сомневаюсь в том, что на сегодня лучшим является Роналдо", - заявил португальский ветеран. "Я всегда верил, что он останется в Манчестере. Если будет держать себя в форме, и если голова будет на месте, то может стать ещё сильнее. Ведь от года к году он будет становиться опытнее и будет знать, как повысить уровень своей игры", - отметил Эусебио. "Он должен помнить, что ему надо много работать над скоростью и контролем мяча - его самыми сильными сторонами. Поэтому я всегда советовал ему, чтобы он шёл вперёд и не сворачивал с курса. Тогда он многого добьётся", - сказал легендарный нападающий. Напомним, что 13 сентября полузащитник Манчестер Юнайтед Криштиано Роналдо получил Золотую бутсу - награду, вручаемую лучшему бомбардиру Европы.