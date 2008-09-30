Тимощук: Шустер предпочитает организованный футбол

Капитан Зенита Анатолий Тимощук рассказал о ближайшем сопернике питерского клуба по Лиге Чемпионов - мадридском Реале. "Я работал вместе с Шустером в Шахтере, это тренер, который предпочитает организованный, дисциплинированный футбол. Будет ли он наставлять на меня завтра персонального опекуна? Не знаю. Дель Пьеро пытался против меня играть и забил гол", - отметил капитан питерской команды, передает «Корреспондент». "В Реале мне большего всего нравятся Рауль и Касильяс, игроки, которые определяют стиль команды. Пускай Рауль сейчас не в лучшей форме, все равно он символ клуба", - сказал Тимощук. Матч между питерским Зенитом и мадридским Реалом состоится завтра, 30 сентября. Напомним, что 17сентября питерский Зенит проиграл стартовый матч группового этапа Лиги Чемпионов туринскому Ювентусу со счетом 0:1.