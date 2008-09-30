Капитаном «Голден Стейт» станет латыш

Латвийский центровой Андрис Биедриньш в следующем сезоне будет капитаном клуба национальной баскетбольной ассоциации Голден Стейт Уорриорс, отмечает «Корреспондент». Эту почетную обязанность Биедриньш будет исполнять вместе с напарником по клубу Голден Стейт Стивеном Джексоном. Об этом, по информации DELFI.lv., сообщил главный тренер Дон Нельсон перед началом первой тренировки основного состава. Джексон был в числе капитанов команды и в прошлом сезоне, а для 22-летнего же латыша роль капитана будет новой. Биедриньш летом заключил с клубом новый шестилетний контракт, согласно которого получает 9 млн долларов в год. 22-летний Андрис Биедриньш, по оценкам экспертов, является одним из самых перспективных центровых Лиги. В прошлом сезоне латыш набирал 10,5 пунктов (процент реализации 62.6 %) и делал 9,8 подборов.