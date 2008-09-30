Лидер «Динамо» выбыл до конца сезона

Защитник московского Динамо и сборной России по футболу Денис Колодин выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче против Крыльев Советов. Повреждение футболист получил в столкновении с игроком самарцев О Бом Соком. Колодин выразил надежду, что сможет восстановиться в декабре 2008 года, передает «Корреспондент». У игрока диагностирована травма голеностопного сустава и капсульно-связочного аппарата. При этом повреждены оказались не только связки, но и сухожилия. Углубленное обследование Колодин пройдет в Германии. Пока неясно, потребуется ли футболисту операция, но на восстановление Колодина в любом случае уйдет не менее трех месяцев. Матч 23-го тура, в котором встречались московское Динамо и самарские Крылья Советов, завершился с хоккейным счетом 3:3.