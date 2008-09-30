НХЛ. Результаты выставочных матчей

Коламбус – Чикаго – 7:1 (0:0, 4:0, 3:1) 1:0 – 27.28 Бэкман (Хуселиус, Ворачек), ГБ 2:0 – 28.22 Нэш (Клесла), ГБ 3:0 – 28.45 Торрес (Пека) 4:0 – 30.47 Хуселиус (Бэкман, Рассел) 5:0 – 43.26 Нэш (Тютин, Хуселиус) 6:0 – 48.11 Тютин (Клесла, Модин) 6:1 – 50.03 Контиола (Игер, Верстиг), ГБ 7:1 – 56.28 Клесла (Тютин, Нэш) Вратари: Леклер 22/23 – Юэ 15/22. Коламбус Федор Тютин – 1+2, +2, 4, 2 Нью-Джерси – Вашингтон – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) 0:1 – 23.09 Грин (Нюландер, Бэкстрем), ГБ 0:2 – 27.12 Гордон (Нюландер, Флейшманн) 0:3 – 40.27 Овечкин (Стекел, Моррисонн), ГМ 1:3 – 49.46 Паризе (Кларксон, Пелли) 2:3 – 58.08 Врана (Брукбэнк, Федоров) Вратари: Уикз 23/26 – Джонсон 18/18, Теодор 5/7. Нью-Джерси Федор Федоров – 0+1, +1, 2, 0 Вашингтон Виктор Козлов – 0+0, 0, 0, 0 Александр Овечкин – 1+0, 0, 3, 0 Александр Семин – 0+0, 0, 1, 0 Торонто – Сент-Луис – 4:3 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0) 0:1 – 06.06 Бойс 1:1 – 31.10 Хагман (Девро, Кубина) 1:2 – 46.30 Бэкс (Оши, Макки) 2:2 – 47.55 Стеен (Антропов, Поникаровский) 3:2 – 50.42 Хагман (Кулемин, Грабовский) 3:3 – 51.36 Макдоналд (Стемпняк, Полак) 4:3 – ШБ Шенн Вратари: Тоскала 28/31 – Легаси 27/30. Торонто Николай Кулемин – 0+1, +1, 1, 0 Финикс – Сан-Хосе – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) 0:1 – 16.36 Каспар (МакГинн, Фризен) 1:1 – 26.19 Мюллер (Лэннон) 2:1 – 27.08 Мюллер (Винник, Моррис) 3:1 – 28.46 Бедкер (Соер, Карчилло) 4:1 – 37.03 Мюллер (Йокинен) 5:1 – 44.40 Бедкер Вратари: Брызгалов 19/20, Теллквист 9/9 – Буше 16/21. Финикс Энвер Лисин – 0+0, 0, 2, 2 Виктор Тихонов – 0+0, 0, 1, 0 Сан-Хосе Алексей Семенов – 0+0, -3, 1, 0