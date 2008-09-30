Кубок Кондрашина и Белова. Результаты финальных игр

ЦСКА – ХИМКИ (Московская область) – 82:59 (22:22, 20:11, 22:17, 18:9) ЦСКА: Смодиш (16), Лэнгдон, Шишкаускас (оба – 12), Моррис (8), Холден (7 + 8 передач) – старт; Лорбек (9+8 подборов), Воронцевич (7), Хряпа (6), Планинич (5), Кейру (-). Каун, Зисис – н.з. ХИМКИ: Лампе (14), Фридзон (10 + 3 передачи), Маккарти (5), Уилкинсон (4), Паласио (-) – старт; Понкрашов (9), Дячок, Мойзо (оба – 6), Раннико (3), Шабалкин (2 + 6 подборов). Гарбахоса, Дубовицкий – н.з. Матч за 3 место ЦИБОНА Хорватия – СПАРТАК Санкт-Петербург – 77:89 (17:26, 14:24, 22:23, 24:16) ЦИБОНА: Кус (19), Пркачин (15), Лонгин (11), Принс (10). СПАРТАК: Курбанов (15), Юдин (12), Левтер (11), Ракович (10), Вишневски (10).

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